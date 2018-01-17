Эксперты компании Savills выяснили, что средняя стоимость аренды в 100 самых дорогих квартирах Москвы составляет 23 600 долларов в месяц. С начала 2017 года этот показатель вырос на 12 %.

Больше всего дорогих квартир сдается в районе Арбата-Кропоткинской — 29 квартир. 19 квартир находятся в Тверском районе, а 12 — в Замоскворечье и в районе Краснопресненской.

Международное консалтинговое агентство ECA International также выяснило, что Москва занимает второе место в списке самых дорогих городов Европы по стоимости аренды жилья для иностранцев.

По результатам исследования, стоимость аренды четырехкомнатной квартиры без мебели в одном из лучших районов столицы обойдется в среднем 5081 доллар в месяц. Москва уступает лишь Лондону. Там аналогичную квартиру будетможно арендовать за 6648 долларов в месяц.

В первой пятерке рейтинга также находится Цюрих — 4673 доллара в месяц, на четвертом Женева — 4555 долларов, на пятом — Стамбул 3951 доллар в месяц.

Индекс PCM TOP-100 (Prime Central Moscow TOP-100 Index) рассчитывается как средневзвешенная арендная ставка в 100 самых дорогих квартирах, которые можно арендовать в Москве.

Источник: «Ведомости»