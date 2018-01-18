Охранник изъял у ученика несколько ножей и бензин для зажигалок на входе школы на юго-западе Москвы.

Сотрудник частного охранного предприятия сообщил о случившемся в полицию.

Сейчас информацию проверяют.

15 января в одной из школ Перми двое учащихся подрались на ножах. В результате пострадали от двух до 11 человек, включая учителя начальных классов. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Источник: «Интерфакс»