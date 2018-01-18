Московский ученик принес в школу набор ножей и бензин
Охранник изъял у ученика несколько ножей и бензин для зажигалок на входе школы на юго-западе Москвы.
Сотрудник частного охранного предприятия сообщил о случившемся в полицию.
Сейчас информацию проверяют.
15 января в одной из школ Перми двое учащихся подрались на ножах. В результате пострадали от двух до 11 человек, включая учителя начальных классов. По факту случившегося возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
Источник: «Интерфакс»
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