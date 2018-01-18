В России стартовала вторая волна экологического флешмоба «Разделяй с нами».

Онлайн-соревнование включает в себя восемь интерактивных заданий. В ходе них участники научатся раздельному сбору отходов, ответственному потреблению и смогут внести вклад в решение проблемы мусора.

Для участия в акции нужно зарегистрироваться на специальном портале. Затем частники получат доступ к заданиям.

Членами жюри всероссийского экологического флешмоба будут актер и телеведущий Артем Королев и актриса Женя Любич.

Победителям достанутся 1 500 призов, среди которых — планшеты, экосумки, толстовки из переработанного пластика, блокноты и ручки из вторсырья.

Первая волна экологического флешмоба прошла с 30 марта по 30 июня 2017 года.

Цель проекта «Разделяй с нами» — расширить представления россиян о способах борьбы с мусором. Организатором флешмоба является Фонд «ЭРА».

The Village уже рассказывал, чего стоит вести экологически сознательную жизнь в мегаполисе и сортировать мусор.

Источник: организаторы флешмоба «Разделяй с нами»