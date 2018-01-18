Вчера, 17 января, на фасад дома в Балашихе его жители повесили баннер «Выбросы нас отравляют».

Публикация от Наталья (@neroskvo) Янв 17, 2018 at 6:32 PST

Жилой дом, на котором появилась надпись, находится неподалеку от полигона ТБО «Кучино» и МСЗ-4. С помощью акции местные жители хотели привлечь внимание властей к запаху гари и разлагающихся отходов.

Со слов жительницы дома, уже во время монтажа баннера руководству дома стали звонить из администрации с требованием снять плакат. Позже приехал участковый и грозил комиссией из Комитета рекламы. Баннер провисел около трех часов, после чего авторам инициативы пришлось его снять.

Накануне МЧС сообщило о превышении нормы сероводорода в районе «Кучино».

Ранее The Village рассказывал, как живут люди рядом со свалкой, закрытой Путиным.

Источник: Instagram