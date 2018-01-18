Сервис по поиску работы «Зарплата.ру», выяснил сколько россиян не получили работу из-за неподходящего знака зодиака.

3 % Россиян не получили работу из-за неподходящего знака зодиака

При этом 74 % жителей страны верят в гороскопы и совместимость знаков. 39 % опрошенных редко интересуются предсказаниями, 34 % — время от времени. 15 % респондентов читают гороскопы регулярно, а 12 % — не читают их вообще.

Каждого шестого россиянина хотя бы раз спрашивали о знаке зодиака при трудоустройстве на работу. 4 % опрошенных рассказали, что вопросы на эту тему им задают почти на каждом собеседовании.

37 % опрошенных уверены, что знак зодиака сотрудников влияет на взаимоотношения, а 37 %, наоборот, убеждены, что такой взаимосвязи нет. 25 % респондентов затруднились с ответом.

Источник: пресс-служба «Зарплата.ру»