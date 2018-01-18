Министерство связи в тестовом режиме запустило сайт gov.gosuslugi.ru, которым в дальнейшем планируется заменить все государственные порталы. В феврале ресурс перенесут на постоянный адрес gov.ru.

Сайт позволит записаться к врачу, заплатить налоги, узнать о штрафах, застраховать имущество, вызвать участкового или сообщить о коррупции. Также ресурс предоставляет функцию прямой связи чиновников с гражданами.

«Запуск бета-версии портала gov.ru — это первый практический шаг в реализации принципиально нового, современного формата онлайн-взаимодействия граждан с государством. Своего рода это первый глобальный цифровой навигатор по государству», — отметил министр по делам открытого правительства Михаил Абызов.

Источник: «РБК»