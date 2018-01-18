Власти не согласовали Навальному забастовку избирателей в центре Москвы
Политик Алексей Навальный сообщил, что столичные власти предложили ему перенести забастовку избирателей, запланированную на 28 января, из центра города в район Щукино.
От предложения мэрии Навальный отказался, призвав своих сторонников выйти в следующее воскресенье на Тверскую.
25 декабря Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. После этого российским типографиям разослали запрет печатать материалы о несогласованных акциях. В конце декабря оппозиционер в знак протеста заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию.
Источник: Алексей Навальный
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