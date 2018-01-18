Политик Алексей Навальный сообщил, что столичные власти предложили ему перенести забастовку избирателей, запланированную на 28 января, из центра города в район Щукино.

Мэрия Москвы предлагает нам проводить митинг 28 января в Щукино. Спасибо, нет. Это было бы незаконным нарушением прав участников. А у нас всё будет по закону - в соответствии с поданной заявкой. 28 января отложите дела, одевайтесь теплее и присоединяйтесь https://t.co/99MOQvHBO0 — Alexey Navalny (@navalny) 18 января 2018 г.

От предложения мэрии Навальный отказался, призвав своих сторонников выйти в следующее воскресенье на Тверскую.

25 декабря Центризбирком отказался зарегистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты, сославшись на непогашенную судимость по тяжкой статье. Навальный посчитал отказ неконституционным и пообещал призвать сторонников бойкотировать выборы. После этого российским типографиям разослали запрет печатать материалы о несогласованных акциях. В конце декабря оппозиционер в знак протеста заявил о намерении провести 28 января всероссийскую уличную акцию.

Источник: Алексей Навальный