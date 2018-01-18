Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

школьник с ножами

Московский школьник принес в школу набор ножей и бензин для зажигалок. На входе в учреждение все опасные предметы изъяла охрана, сообщившая о случившемся в полицию.

Сборища Навального

Власти проверяют фонд кампании Алексея Навального «Пятое время года» из-за жалоб на «сборища несовершеннолетних» в его кемеровском штабе. Арендаторы помещений в том же здании сообщили правоохранителям о «неадекватных по своему психическому состоянию» лицах, которые «стучатся в кабинеты» и «несут свои листовки и газеты с Навальным».

Жесткий шепот Росгвардии

В Росгвардии сообщили о намерении жестко пресекать несогласованные акции во время президентских выборов. В этом году ведомство планирует закупить три десятка комплектов системы нелетального акустического воздействия «Шепот», обладающей останавливающим эффектом на человека.

Жалобы кандидатов на агитацию за Путина

Штабы четырех кандидатов в президенты поддержали жалобу движения «Голос» на незаконную агитацию за Владимира Путина в эфирах телеканалов. Представители Ксении Собчак призвали ЦИК предоставить каждому кандидату столько же эфирного времени, сколько уделили сбору подписей в поддержку Путина.

Twitter против Telegram

Пользователи Twitter пожаловались на блокировку ссылок на Telegram. При попытке пользователей прикрепить ссылку на мессенджер социальная сеть отклоняет запрос о публикации, показывая предупреждение о спаме.

Незамедляемые айфоны

Глава Apple Тим Кук пообещал, что в новой версии iOS у пользователей появится возможность отключать автоматическое замедление айфонов, с помощью которого компания продлевала работу старых батарей. Обновление iOS с заявленными Куком функциями появится в феврале.

Грубое министерство культуры

Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила министерство культуры в цензуре и «грубом вмешательстве» в их работу. Недовольство организации вызвало решение ведомства перенести начало проката фильма «Приключения Паддингтона — 2» на 1 февраля.

Нейтральная олимпийская форма

Компания Zasport представила эскизы новой олимпийской формы для российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Южной Корее под нейтральным флагом. По требованию Международного олимпийского комитета с одежды убрали национальную символику, вместо которой теперь используется логотип OAR — Olympic Athlete from Russia.

Звездные заправки

Росстандарт подготовил проект, согласно которому автозаправочным станциям начнут присваивать звезды. Разграничить АЗС предлагается по уровню обслуживания клиентов, предоставленным условиям продажи топлива, а также ассортименту дополнительных услуг.