МЧС распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве и области.

По данным спасателей, в ближайшие три часа ожидается метель, гололед и усиление юго-восточного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Сильный ветер сохранится до конца завтрашнего дня.

Росгидромет уже предупреждал о продолжительной метели, которая продлится до 20 января. По прогнозам синоптиков, к воскресенью ветер стихнет, а также похолодает.

Ранее The Village рассказывал, как вести себя в случае штормового предупреждения и правильно падать, если вы поскользнулись.

Источник: МЧС