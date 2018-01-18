В полицию поступила информация об угрозе взрыва на Казанском вокзале.

На территории вокзала обнаружили подозрительный предмет, на место происшествия выехал кинолог.

С сентября 2017 года из торговых центров, университетов, вокзалов, кинотеатров и других объектов по всей России из-за ложных сообщений о минировании эвакуировали сотни тысяч человек. По данным ФСБ, телефонным терроризмом занимаются уехавшие за границу россияне и их пособники на территории страны. The Village рассказывал, что еще известно об эвакуациях.

Источник: агентство «Москва»