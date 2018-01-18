С 22 января сервис каршеринга «Делимобиль» введет единые цены по России, а также снизит или отменит штрафы за повреждение машины в зависимости от тарифа.

В тарифе «Базовый» стоимость минуты аренды составит 7 рублей. Таким образом, в Москве цена снизится на 1 рубль. Максимальный штраф за повреждение автомобиля составит 25 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей.

Тариф «Всё включено» заменят тарифом «Сказка», снизив цены на 2–3 рубля до 8 рублей за минуту аренды. При этом взыскание ущерба за повреждение машины отменят.

Ранее The Village рассказывал, как пользоваться системой каршеринга и чем московские сервисы отличаются друг от друга.



Источник: vc.ru