Сервис путешествий «Туту.ру» проанализировал ранние бронирования летних авиарейсов и выяснил, что самым популярным направлением у россиян стал Крым.

На перелеты в Симферополь приходится 46,1 % всех купленных на данный момент билетов. С прошлого лета этот показатель вырос на 7 %. Наибольшей популярностью пользуются маршруты из Москвы, Петербурга и Тюмени.

Средняя стоимость перелета за год практически не изменилась, составив 10,7 тысячи рублей в обе стороны. При этом средняя цена билетов без учета направлений достигает почти 14 тысяч рублей.

Источник: представители «Туту.ру»