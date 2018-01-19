В России появилась очередная мошенническая схема. Злоумышленники звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли карт.

Мошенники покупают у сотовых операторов виртуальные АТС, работающие на основе уже существующей сети. Они оформляют облачную станцию на одноразовую симку, затем через веб-интерфейс меняют ее номер на номер банка и под видом его сотрудников обзванивают клиентов кредитных организаций, выясняя данные карт. Ущерб от такой схемы превысил 30 миллионов рублей, пострадавших — уже тысячи, оценили эксперты.

«Абонентам можно лишь посоветовать соблюдать прописные истины: не разглашать персональные данные, такие как PIN, CVV и одноразовое пароли, сотрудникам банка. При дистанционном обслуживании клиентов реальным операционным работникам такие сведения не нужны», — напомнил Алексей Сизов, руководитель центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет». Эксперт попросил рассказать о схеме мошенничества пожилым родственникам.

Источник: «Известия»