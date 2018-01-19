Артисты театра имени Вахтангова и его директор Кирилл Крок пожаловались в министерство культуры на высказывания главы Общественного совета при ведомстве Юрия Полякова в адрес художественного руководителя театра Римаса Туминаса.

В письме театралов в Минкультуры говорится о неоднократных резких отзывах о деятельности и личности Туминаса со стороны Полякова, который «не устает подчеркивать, что Римас Туминас — гражданин Евросоюза, работающий в русском театре, но не интересующийся нашей страной».

По словам артистов, за десять лет худрук превратил театр в один из самых успешных в России, что отмечал министр культуры в докладе президенту. При этом постановки по современной российской драматургии составляют 11 % от общего репертуара театра, подчеркивается в письме.

Поляков, в свою очередь, сообщил, что на Основной сцене театра отсутствуют спектакли по современным русским пьесам. «Такое впечатление, что Туминасу не очень интересна жизнь современной России — может быть, как гражданину Евросоюза», — в очередной раз заявил глава Общественного совета.

Источник: ТАСС