Спортивная драма «Движение вверх» стала лидером отечественного кинопроката среди российских картин.

На 19 января кассовые сборы фильма превысили 2 миллиарда рублей. Фильм посмотрели 7,9 миллиона зрителей на почти 155 тысячах сеансов.

Всего с 2004 года более 2 миллиардов рублей собирали три картины, выпущенные голливудскими киностудиями. Лидером российского проката остается фильм Джеймса Кэмерона «Аватар» (3,5 миллиарда рублей). На втором месте пятый эпизод франшизы «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 миллиарда). Чуть больше 2 миллиардов собрал также мультфильм «Зверополис».

Прежним лидером российского проката была сказка «Последний богатырь», собравшая 1,672 миллиарда рублей. В топ-3 входит также исторический фильм «Сталинград» (1,62 миллиарда).

Абсолютный рекорд «Движения верх» отчасти обусловлен и инфляцией. Прирост цен на киноуслуги составил с 2014-го по 2017 год 32,8 %. Однако из-за девальвации рубля спортивная драма пока не может считаться и самым успешным российском фильмом на глобальном уровне, где бокс-офис по всем странам пересчитывается в доллары.

Источник: «РБК»