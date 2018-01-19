Министерство здравоохранения разработало порядок выдачи электронных справок и медицинских заключений.

Пациент или его законный представитель по запросу могут получать справки о состоянии здоровья, их копии, а также выписки из них, оформленные в произвольной форме. Подать заявку можно через портал госуслуг. При этом запрос должен быть подписан личной электронной подписью.

Поправки внесут для исполнения закона о телемедицине, подразумевающего дистанционное взаимодействие медработников между собой и с пациентами. Общественное обсуждение проекта приказа завершится 2 февраля.

С 1 января 2018 года в силу вступил закон о телемедицине. Теперь врачи могут выписывать больным электронные рецепты, а также проводить дистанционные консилиумы. Оцифрованные медицинские карты смогут просматривать любые специалисты, к которым обратится больной. Полис ОМС можно будет оформить онлайн.

Источник: «Интерфакс»