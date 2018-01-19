Фонд «Общественное мнение» выяснил, как россияне относятся к длительным новогодним праздникам.

39 % россиян хотят

меньше отдыхать на Новый год

Большинство респондентов, выступивших против длительных каникул, считают, что в это время нужно работать, а для отдыха хватит и меньшего количества праздничных дней. Некоторые опрошенные заявили, что длительные праздники подталкивают к пьянству. Другие же отметили, что им скучно, а отдыхать лучше весной или летом.

Тем не менее половина россиян длительные праздники поддержала. Так, треть респондентов одобрила возможность дополнительно отдохнуть, а каждый десятый оценил важность зимних каникул для общения с семьей и друзьями.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы, чтобы избежать роста смертности.



По данным ВЦИОМ, в новогодние праздники работал каждый пятый россиянин.



Источник: «Общественное мнение»