Аналитическое агентство «Автостат» выяснило, какие электромобили наиболее популярны у россиян.

Модель

Tesla Model X

Tesla Model S

Nissan Leaf

Renault Twizy

Mitsubishi i-MiEV

В России по итогам 2017 года было продано 95 электрокаров. Около 65 % продаж электромобилей приходится на машины компании Tesla Motors.

Больше всего электрокаров купили жители столичного региона. За год в Москве продали 40 экологически чистых автомобилей, еще 11 электрокаров реализовали в Московской области.

В Приморском крае за год приобрели 17 электрокаров, а в Санкт-Петербурге — семь. В Хабаровском и Краснодарском краях купили по четыре таких автомобиля. В Татарстане реализовали три электромобиля, а в Иркутской и Ростовской областях — по два.

Источник: «РБК»