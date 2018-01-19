Жители столицы смогут пополнять карту «Тройка» в банкоматах ВТБ в метро.

«ВТБ реализовал возможность прямого пополнения карты „Тройка“ в своих банкоматах, расположенных в Московском метрополитене. Пополнить билет „Кошелек“ карты „Тройка“ можно как наличными, так и с помощью любой банковской карты», — сообщили в пресс-службе банка.

Также в банкомате пассажиры смогут проверить баланс электронного кошелька на «Тройке». Чтобы воспользоваться услугой, в меню банкомата нужно выбрать опцию пополнения карты «Тройка» и далее следовать инструкциям на экране.

В первом квартале 2018 года банк планирует установить 94 дополнительных банкомата.

Источник: агентство «Москва»