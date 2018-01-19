Фильм «Приключения Паддингтона 2» выйдет на российские экраны завтра, 20 января. Об этом договорились участники совещания в министерстве культуры.

В мероприятии также участвовали владелец объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Александр Мамут, гендиректор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов, кинопродюсеры Федор Бондарчук, Сергей Сельянов и Дмитрий Рудовский.

«Мы совместно с отраслью пришли к консенсусу и решили пойти навстречу кинокомпании „Вольгафильм“ и дать релиз фильма завтра», — заявил министр культуры Владимир Мединский.

17 января министерство культуры внезапно перенесло премьеру картины «Приключения Паддингтона 2» с 18 января на 1 февраля ради показа «иного фильма». Это возмутило владельцев кинотеатров, так как они уже успели продать билеты на заявленные ранее сеансы. При этом некоторые российские продюсеры вступились за Минкультуры и поддержали практику «раздвижки релизов», смещающую прокат иностранных фильмов ради российских премьер.

Источник: «РБК»