На станции метро «Нижняя Масловка» заработает пересадка на МЦД
На станции метро «Нижняя Масловка» заработает пересадка на Московский центральный диаметр.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта станция самая сложная на линии, она «самого глубокого заложения». Станция соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал, первое направление МЦД от Лобни до Одинцова и наземный транспорт.
Собянин подчеркнул, что здесь «формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел».
Ранее сообщалось, что столичные власти разработают стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров.
The Village уже рассказывал о схеме и подробностях Московских центральных диаметров.
Источник: ТАСС
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