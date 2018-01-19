На станции метро «Нижняя Масловка» заработает пересадка на Московский центральный диаметр.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта станция самая сложная на линии, она «самого глубокого заложения». Станция соединит Большую кольцевую и Серпуховско-Тимирязевскую линии, Савеловский вокзал, первое направление МЦД от Лобни до Одинцова и наземный транспорт.

Собянин подчеркнул, что здесь «формируется крупнейший транспортно-пересадочный узел».

Ранее сообщалось, что столичные власти разработают стандарт сервисного обслуживания пассажиров Московских центральных диаметров.

The Village уже рассказывал о схеме и подробностях Московских центральных диаметров.

Источник: ТАСС