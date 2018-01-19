Доходный дом адвоката Федора Плевако на Новинском бульваре получил статус выявленного объекта культурного наследия.

«Доходный дом адвоката Ф. Плевако получил статус выявленного объекта культурного наследия Москвы. Здание, расположенное по адресу Новинский бульвар, дом 18а, является образцом северного модерна», — рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Фасад строения украшают панно из майолики, а также изразцы, выполненные по эскизам Михаила Врубеля. Керамическая плитка изготовлена в Абрамцевской гончарной мастерской, принадлежащей меценату и промышленнику Савве Мамонтову.

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Сейчас четырехэтажный многоквартирный дом является жилым. Здание построено в 1905 году по проекту архитектора Петра Микини.

В будущем дом могут включить в список объектов культурного наследия. Для этого здание должно пройти историко-культурную экспертизу.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы