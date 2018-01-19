В Татьянин день, 25 января, студенты смогут бесплатно сходить на катки в 16 парках столицы. Вход будет бесплатным и для посетительниц по имени Татьяна.

Чтобы бесплатно попасть каток, на входе учащимся вузов нужно будет предъявить студенческий билет, а Татьянам — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

В 15 парках посетительницы по имени Татьяна смогут взять в аренду коньки со скидкой 50 %, а в Парке Горького прокат будет бесплатным как для Татьян, так и для студентов дневного и вечернего отделений. Акции будут действовать в течение всего дня.

С полным списком парков-участников акции можно ознакомиться здесь.

Вдобавок к этому, в выходные, 20 и 21 января, на катке ВДНХ пройдет традиционная зарядка.

С 10:00 до 12:00 в субботу и с 11:00 до 13:00 в воскресенье гости под руководством профессиональных тренеров сделают фитнес-упражнения на разогрев всех групп мышц.

Приобрести билеты на каток можно на сайте ВДНХ.

Источник: официальный сайт мэрии Москвы, пресс-служба ВДНХ