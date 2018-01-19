Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Новые уловки мошенников

В России появилась очередная мошенническая схема. Злоумышленники звонят клиентам банков с номеров кредитных организаций и выведывают логины и пароли карт. «Абонентам можно лишь посоветовать соблюдать прописные истины: не разглашать персональные данные, такие как PIN, CVV и одноразовые пароли, сотрудникам банка. При дистанционном обслуживании клиентов реальным операционным работникам такие сведения не нужны», — сказал Алексей Сизов, руководитель центра информбезопасности компании «Инфосистемы Джет».

Борьба Москвы с вонью

МЧС обещает накрыть полигон «Кучино» спецматериалом от запаха. По словам ведомства, это полностью исключит попадание вредных выбросов в атмосферу. Сейчас на полигоне пробурили 55 скважин для сбора биогаза.

Миллион за переезд на Дальний Восток

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении субсидий россиянам, переезжающим работать на Дальний Восток, до одного миллиона рублей. Размер выплат, назначенных в 2015 году, составляет сейчас 225 тысяч рублей. По данным Минтруда, за три года удалось привлечь только 1,1 тысячи граждан. Низкие показатели объясняются сложностью реализации программы.

Нехватка гостиничных номеров из-за ЧМ-2018

Сервис путешествий OneTwoTrip провел исследование доступности гостиниц в российских городах, принимающих чемпионат мира по футболу в июне — июле 2018 года. Самая трудная ситуация сложилась в Саранске и Волгограде, где не осталось ни одного доступного номера. В Нижнем Новгороде, Казани и Самаре доступно менее 10 % гостиниц.

Хедлайнер вечеринки Boiler Room в Москве

Первая вечеринка нового сезона Boiler Room состоится 15 февраля в Москве. Точное место проведения мероприятия по традиции объявят за несколько часов до старта программы. Хедлайнером вечеринки станет американский диджей Деррик Мэй.

Падение производства вина в России

Производство вина в России в 2017 году упало до десятилетнего минимума. В прошлом году в России выпустили 31,97 миллиона дал вина — на 13,4 % меньше, чем в 2016 году, что является самым низким показателем за последнее десятилетие.