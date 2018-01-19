В торговом центре «Океания» открылся новый магазин спортивной одежды Under Armour.

Under Armour

Адрес: Кутузовский проспект, 57 сайт

Договор аренды помещения площадью 352 квадратных метров на 3-м этаже торгового центра подписали компания «ТПС Недвижимость» — собственник объекта и «ВостокИнвест» — официальный партнер Under Armour в России. Консультантом сделки выступила компания JLL.

В магазине Under Armour представлена линейка спортивных коллекций бренда: одежда и обувь для обычных тренировок, тренировок в холодную погоду (Reactor), бега, гольфа, а также специальные коллаборации со звездами: Curry 4 и Ali.

Источник: JLL, Russia & CIS