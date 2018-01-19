В Москве задержали экс-гендиректора бывшего рекламного подрядчика московского метро «Авто селл» Гюлю Коган.

Полицейские задержали Коган во время допроса 17 января. Причиной стало уголовное дело по статье о мошенничестве, возбужденное весной 2017 года. «Авто селл» подозревают в хищении у московского метрополитена 729 миллионов рублей.

Компания «Авто селл» стала рекламным подрядчиком московского метро в 2011 году.

В июле 2015 года метрополитен расторг в одностороннем порядке договор с компанией «Авто Селл». В подземке тогда заявили, что в апреле 2015 года подрядчик перестал исполнять свои обязательства по договору. При этом задолженность «Авто Селл» составила 1,124 миллиарда рублей, а еще 400 миллионов рублей — пени.

В декабре 2017 года по подозрению в покушении на мошенничество задержали гендиректора «Трейд Компани» — еще одного бывшего рекламного подрядчика московского метро.

Источник: Ведомости