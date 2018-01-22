Госдума рассматривает подготовленный министерством транспорта законопроект о поправках в Бюджетный кодекс. Документ предлагает направлять штрафы, взимаемые с автомобилистов и пешеходов за нарушение правил дорожного движения, целевым образом в дорожные фонды городов.

Идею еще в 2016 году поддержал президент Владимир Путин. Сейчас эти штрафы поступают в бюджет региона, а губернаторы решают, как ими распорядиться. Законопроект предлагает лишить чиновников свободы выбора и сделать такое перечисление обязательным.

«Конечно же, было бы целесообразно рассмотреть вопрос об использовании средств от штрафов в целях увеличения расходов исключительно или приоритетно на ликвидацию очагов аварийности на региональных дорогах за счет строительства пешеходных переходов, пересечений автодорог, в том числе развязок и путепроводов над железнодорожными путями», — пояснил министр транспорта Михаил Соколов.

Он также отметил, что в законопроекте Минтранса регионам дается рекомендация направлять все акцизы и сбор от транспортного налога в дорожные фонды на мероприятия по обустройству магистралей и повышению безопасности движения.

«Основная проблема в том, что региональные власти кровно заинтересованы в увеличении сборов денег с автомобилистов, так как с их помощью закрываются дыры в местных бюджетах. Это приводит к тому, что во многих регионах даже появился план по штрафам — например, в Москве в 2017 году был спрогнозирован рост поступлений от штрафов на 28 миллиардов рублей. Сейчас эти деньги идут в общий котел и тратятся на что угодно, в том числе и на фестивали зимнего мороженого. Если же они будут идти в дорожный фонд, то это уменьшит — хотя и не сведет к нулю — мотивацию местных властей к постоянному увеличению поборов», — считает руководитель движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Источник: «Ведомости»