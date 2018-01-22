Утром в понедельник, 22 января, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.

По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили четыре вылета, а во Внукове — два. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Омск и Тбилиси. Еще 26 рейсов задерживаются: 11 из них — в Шереметьеве, десять — в Домодедове и пять — во Внукове.

В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.

Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.

Источник: «Яндекс.Расписания»