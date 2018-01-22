В аэропортах Москвы отменили и задержали более 30 рейсов
Утром в понедельник, 22 января, в аэропортах Москвы вновь отменили и задержали десятки рейсов.
По состоянию на 09:20 в Домодедове отменили четыре вылета, а во Внукове — два. В частности, некоторые самолеты не вылетят в Омск и Тбилиси. Еще 26 рейсов задерживаются: 11 из них — в Шереметьеве, десять — в Домодедове и пять — во Внукове.
В работе подмосковного Жуковского изменений не наблюдается.
Ранее The Village рассказывал, как пассажирам получить компенсацию за потерянное в аэропорту время.
Источник: «Яндекс.Расписания»
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