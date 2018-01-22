Сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект о приравнивании длительного сожительства к брачным отношениям.

Беляков предлагает признавать фактическим браком отношения между мужчиной и женщиной, прожившими вместе не менее пяти лет. При наличии общих детей требуемый для признания брака срок сокращается до двух лет.

Предполагается, что понятие фактического брака станут применять к имуществу супругов. «Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — пояснил сенатор.

Источник: ТАСС