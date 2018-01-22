Правоохранительные органы задержали шестерых активистов незарегистрированной партии «Другая Россия» у здания Центральной избирательной комиссии в Москве.

Активисты жгли файеры и выкрикивали лозунги: «Выборы — это фарс», «Россия нуждается в отмене итогов приватизации» и «Выборам — нет! Отмене итогов приватизации — да!».

Сопредседатель «Другой России» Александр Аверин уточнил, что среди задержанных оказались Надежда Кокоева, Дарья Меркотан, Александр Рыбкин, Роман Сорокин, Екатерина Леперт и Глеб Буваненко. Их доставили в ОВД «Китай-город».

Источник: «ОВД-Инфо»