Компания «Проф Инжиниринг» запустила в Москве сервис каршеринга TimCar, который стал 13-м в столице.

В автопарк сервиса вошли 35 автомобилей Renault Logan и Sandero с автоматической коробкой передач. К середине февраля парк планируется расширить до 200 машин.

Стоимость минуты аренды в TimCar составит 7 рублей, а минуты ожидания — 1,5 рубля. Суточный тариф обойдется в 2 тысячи рублей за 150 километров.

Ранее The Village рассказывал, как пользоваться системой каршеринга и чем московские сервисы отличаются друг от друга.

Источник: RNS