В Госдуму внесен законопроект депутата Виталия Милонова о регистрации в соцсетях по паспортам.

Согласно законопроекту, перед тем, как завести аккаунт, гражданин обязан представить в электронной форме документ, удостоверяющий личность, а также согласие на обработку личных данных.

Документ предполагает также регистрацию детей до 14 только с письменного разрешения родителей или опекунов. За невыполнение требований предусмотрен штраф: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

Милонов вносил похожий законопроект в 2017 году, однако профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить идею из-за резкой критики.

Другую инициативу подготовила депутат Ирина Яровая. Документ дает Роскомнадзору право внесудебной блокировки сайтов, «содержащих информацию, побуждающую детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних».

По словам Яровой, события в Перми, Бурятии и Челябинской области доказали необходимость таких изменений.

Сейчас предложение направили на рассмотрение в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минкомсвязь, Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки.

На прошлой неделе в российских школах совершили три нападения. В понедельник, 15 января, в школе № 127 в Перми девятиклассник и бывший ученик этой школы напали с ножами на учеников четвертого класса и учительницу. Пострадали 15 человек, в том числе учительница и сами нападавшие. Через два дня в Челябинской области ученик школы Сосновского района ударил ножом одноклассника. 19 января в поселке Сосновый Бор в Улан-Удэ подросток поджег класс «коктейлем Молотова» и напал с топором на учителя и учеников.

Источник: «Интерфакс», Republic