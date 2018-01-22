«Сбербанк Технологии» запускает в Москве бесплатную Java-школу для студентов последних курсов ИТ-вузов и молодых специалистов.

Программа занятий построена на кейсах разработки для Сбербанка. Обучение длительностью до четырех месяцев будет проходить в офисе компании. Успешным студентам предложат работу в «СберТехе».

Для поступления нужно до 5 февраля отправить отклик на HeadHunter, после чего пройти тестирование и собеседование.

Источник: представители Сбербанка