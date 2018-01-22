Медучреждения, расположенные в исторических зданиях в центре Москвы, отреставрируют.

«Значительная часть московских больниц построена во времена, когда палата на восемь-десять человек и удобства в коридоре были общепринятым стандартом. Сегодня это вызывает раздражение пациентов», — пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Данную проблему путем капительного ремонта зданий 1950–1970-х годов постройки уже ликвидировали в роддомах.

Ситуацию с историческими больницами в ЦАО мэр предлагает решить за счет нового строительства или реставрации исторических зданий. На данный момент разработали проект создания новых приемных отделений в десятке городских больниц.

Источник: Сергей Собянин