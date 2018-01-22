Власти отреставрируют исторические здания больниц в центре Москвы
Медучреждения, расположенные в исторических зданиях в центре Москвы, отреставрируют.
«Значительная часть московских больниц построена во времена, когда палата на восемь-десять человек и удобства в коридоре были общепринятым стандартом. Сегодня это вызывает раздражение пациентов», — пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Данную проблему путем капительного ремонта зданий 1950–1970-х годов постройки уже ликвидировали в роддомах.
Ситуацию с историческими больницами в ЦАО мэр предлагает решить за счет нового строительства или реставрации исторических зданий. На данный момент разработали проект создания новых приемных отделений в десятке городских больниц.
Источник: Сергей Собянин
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