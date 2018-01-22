Самые популярные в России виды спорта
Исследовательское агентство MAGRAM Market Research узнало, какой спорт россияне практикуют сами, а какой привыкли наблюдать на стадионе или по телевизору.
Самыми популярными видами спорта, которыми занимаются граждане России, стали:
Место
Вид спорта
Количество опрошенных
Плавание
18 %
Лыжи
16 %
Бег
15 %
Борьба и боевые искусства
5 %
Гимнастика
4 %
Популярность этих видов спорта эксперты объясняют их доступностью: «Они не требуют на любительском уровне серьезных денежных вложений и минимально зависят от погодных условий».
При этом выяснилось, что россияне больше ценят спорт как зрелище (75 %), чем занимаются им сами (34 %).
Так, например, за соревнованиями по хоккею и фигурному катанию следит примерно треть респондентов (32–33 %), сами же на лед выходят лишь 3–5 % опрошенных соответственно. Лучше сложилась ситуация с футболом: 13 % россиян занимаются этим видом спорта, тогда как 34 % участников опроса предпочитают смотреть матчи по телевизору. Даже в шахматы и бильярд россияне играют реже, чем смотрят на то, как в них играют другие.
Источник: «РБК»
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