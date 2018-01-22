Исследовательское агентство MAGRAM Market Research узнало, какой спорт россияне практикуют сами, а какой привыкли наблюдать на стадионе или по телевизору.

Самыми популярными видами спорта, которыми занимаются граждане России, стали:

Место Вид спорта Количество опрошенных

Плавание 18 %

Лыжи 16 %

Бег 15 %

Борьба и боевые искусства 5 %

Гимнастика 4 %

Популярность этих видов спорта эксперты объясняют их доступностью: «Они не требуют на любительском уровне серьезных денежных вложений и минимально зависят от погодных условий».

При этом выяснилось, что россияне больше ценят спорт как зрелище (75 %), чем занимаются им сами (34 %).

Так, например, за соревнованиями по хоккею и фигурному катанию следит примерно треть респондентов (32–33 %), сами же на лед выходят лишь 3–5 % опрошенных соответственно. Лучше сложилась ситуация с футболом: 13 % россиян занимаются этим видом спорта, тогда как 34 % участников опроса предпочитают смотреть матчи по телевизору. Даже в шахматы и бильярд россияне играют реже, чем смотрят на то, как в них играют другие.

Источник: «РБК»