Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Ликвидация фонда Навального

Мещанский суд Москвы после жалоб Минюста постановил ликвидировать фонд «Пятое время года», который обеспечивал деятельность штаба Алексея Навального. Поводом для такого решения послужили «многочисленные нарушения в деятельности организации». В течение 30 дней команда оппозиционера может обжаловать решение. Пока штаб продолжает работать в обычном режиме.

Приравнивание сожительства к браку

В Госдуму внесли законопроект о приравнивании сожительства сроком более пяти лет к брачным отношениям. При наличии общих детей требуемый для признания брака срок сокращается до двух лет. «Это означает, что если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью», — пояснил автор документа.

Ограничение свободы детей в соцсетях

Депутат Виталий Милонов внес в Госдуму законопроект о регистрации в соцсетях по паспортам. Этот же документ предполагает регистрацию детей до 14 лет только с письменного разрешения родителей или опекунов. Другую инициативу — о блокировке сайтов, побуждающих детей к насилию, — подготовила депутат Ирина Яровая.

Помощь при ожирении

Россияне стали реже заниматься самолечением и на 67 % чаще обращаться за специализированной помощью при ожирении. В 2017 году на заболевание пожаловались 6 188 человек, большинство из них — женщины. Пятую часть составляют подростки.

Рекордная выдача кредиток

Российские банки установили рекорд по выдаче кредитных карт: в 2017 году реализовали более 6 миллионов кредиток. Больше всего выросла выдача карт с лимитом от 100 тысяч рублей — их получили на 69,2 % россиян больше. Возросшая популярность кредитных карт объясняется введением более интересных бонусных программ, повышением уровня кешбэка и увеличением длительности беспроцентного периода.

Первый флагман Coach в России

На первом этаже ГУМа открылся первый в России флагманский магазин американского бренда Coach. Посетителям предложат сумки, кожгалантерею, обувь и актуальные коллекции одежды для женщин и мужчин. Также здесь есть услуги по нанесению монограмм для персонализации изделий.

Главный спорт в России

Самыми популярными видами спорта в России стали: плавание, лыжи, бег, борьба, боевыи искусства и гимнастика. К такому результату пришли в исследовательском агентстве MAGRAM Market Research. При этом россияне больше ценят спорт как зрелище (75 %), чем занимаются им сами (34 %).