МГУ вошел в десятку самых красивых университетов Европы
Главное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах замкнуло десятку самых красивых вузов Европы по версии Times Higher Education (THE).
«Это здание, выдержанное в белом и розовом цветах, стало своего рода олицетворением университета и, поскольку его внутренне пространство закрыто для широкой публики, оно окружено тайной. Кампус окружает зеленая зона, которая выглядит прекрасно и зимой, когда она запорошена снегом, и весной, когда расцветают цветы. К главному зданию ведет аллея, на которой расположено фонтан с чистой водой и множеством струй», — говорится в описании вуза.
Самым красивым университетом Европы авторы рейтинга признали Болонский университет (Италия), основанный в 1088. Далее в списке идут университет Саламанки в Испании, университет города Коимбра в Португалии, Ростокский университет в Германии, Орхусский университет в Дании, Гданьский политехнический университет в Польше, Уппсальский университет в Швеции, Университет Гренобль-Альпы во Франции, Дублинский Тринити-колледж в Ирландии.
При составлении списка учитывались красота архитектуры и зеленые пространства, расположенные на территории университетского городка. Посмотреть фотографии университетов можно здесь.
Источник: THE
КомментарииПодписаться