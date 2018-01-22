Главное здание МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах замкнуло десятку самых красивых вузов Европы по версии Times Higher Education (THE).

«Это здание, выдержанное в белом и розовом цветах, стало своего рода олицетворением университета и, поскольку его внутренне пространство закрыто для широкой публики, оно окружено тайной. Кампус окружает зеленая зона, которая выглядит прекрасно и зимой, когда она запорошена снегом, и весной, когда расцветают цветы. К главному зданию ведет аллея, на которой расположено фонтан с чистой водой и множеством струй», — говорится в описании вуза.

Самым красивым университетом Европы авторы рейтинга признали Болонский университет (Италия), основанный в 1088. Далее в списке идут университет Саламанки в Испании, университет города Коимбра в Португалии, Ростокский университет в Германии, Орхусский университет в Дании, Гданьский политехнический университет в Польше, Уппсальский университет в Швеции, Университет Гренобль-Альпы во Франции, Дублинский Тринити-колледж в Ирландии.

Публикация от Mercè Mata (@mercemata) Янв 3, 2018 at 11:32 PST Университет Болоньи

Публикация от Flavio Giovannetti 🇮🇹 (@flavio_giovannetti) Янв 21, 2018 at 3:42 PST Университет Саламанки

Публикация от Ulrike Boehm (@ulrike.boehm) Ноя 24, 2017 at 7:29 PST Университет Ростока

При составлении списка учитывались красота архитектуры и зеленые пространства, расположенные на территории университетского городка. Посмотреть фотографии университетов можно здесь.

Источник: THE