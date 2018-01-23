Пресс-служба «Яндекса» сообщила об эвакуации одного из корпусов московской штаб-квартиры компании после звонка о взрывном устройстве.

«Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором „Яндекс“ снимает офис», — рассказали представители компании.

Сейчас информацию проверяют специальные службы.

Источник: агентство «Москва»