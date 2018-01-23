Президент России Владимир Путин предложил новую форму дисциплинарного взыскания для судей — понижение квалификации.

Предполагается, что такое наказание пропишут в поправках в законодательство о судебной системе страны. «Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, при этом четко определив критерии, четко разделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — рассказал Путин.

Президент также заявил, что судей нужно освободить от несвойственных им хозяйственных функций. По мнению Путина, эти полномочия можно передать администратору суда.

Источник: «Интерфакс»