Организации, размещающие политическую рекламу в социальной сети Facebook, будут проходить идентификацию.

Образцы электоральной рекламы предлагается архивировать и делать доступными. Это облегчит поиск и улучшит отчетность.

«Хотя мы об этом и не подозревали, во время выборов в США 2016 года российская сторона создала 80 тысяч постов, которые за два года охватили около 126 миллионов человек в Соединенных Штатах. Это был новый тип угрозы, который мы не могли предсказать, но мы могли сделать нечто большее», — заявил менеджер продуктов Facebook Самид Чакрабарти. Теперь Facebook решила исправить ошибки.

На прошлой неделе Цукерберг сообщил об изменении правил отображения постов в соцсети. Какой теперь станет реклама в Facebook, читайте в нашем материале.

Источник: «Коммерсантъ»