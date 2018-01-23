Московские власти представили программу благоустройства на 2018 год. Проект затронет 84 парковых и семь городских территорий площадью 90 гектаров, а также 18,5 километра улиц.

В планах по благоустройству — две территории в пределах Садового кольца: Кадаши и переулки в районе улиц Солянка и Маросейка. Изменятся в том числе территории у Киевского вокзала, у главного входа на ВДНХ, у входа в парк Горького, у станции метро «Улица 1905 года» и Еврейского музея и центра толерантности на улице Образцова.

Благоустройство центра Москвы сейчас находится на завершающем этапе. За последние семь лет количество зеленых территорий увеличилось с 200 до 550. В этом году облагородят еще 84 парковых и озелененных территории. Среди них усадьба Люблино, парк в пойме реки Битца, парк «Сколково», рекреационные зоны Южного Бутова.

На развитие городской среды в 2018–2020 годах из столичного бюджета выделили 138 миллиардов рублей.

Источник: «Интерфакс»