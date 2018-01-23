Обновлено: добавлен комментарий декана географического факультета МГУ



Студент МГУ Лев Борода пожаловался на отказ заведующего кафедрой экономической и социальной географии Вячеслава Бабурина принимать у него экзамен в случае, если он не снимет с головы кипу.

После обращения студента в секретариат экзамен у него принял другой преподаватель. Борода также подал жалобу в ректорат, рассказав о другом случае, когда преподаватель по физкультуре посоветовал ему покреститься в ответ на просьбу пропустить занятие из-за иудейского праздника Йом-Киппур.

Декан географического факультета Сергей Добролюбов заявил, что проверит информацию об инциденте. «Планируется провести беседу и выяснить обстоятельства произошедшего. У меня таких проблем и студентов никогда не было», — пояснил Добролюбов.

UPD (18:50): Декан геофака Сергей Добролюбов объяснил действия профессора Бабурина правилами внутреннего распорядка МГУ, которые запрещают находиться в помещениях вуза в головных уборах. По его словам, ранее завкафедрой также просил снять платки студенток-мусульманок.



«Претензий к профессору Бабурину нет, у него было полное правило поступить так, как он поступил», — заявил Добролюбов.



Источники: аналитический центр «Сова», агентство «Москва»