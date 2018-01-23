Роспотребнадзор с 1 января 2018 года обновил норму содержания трансизомеров жирных кислот в продуктах.

Количество трансжиров в твердых, мягких и жидких маргаринах, заменителях молочного жира, жирах специального назначения не должно превышать 2 % от общего содержания жира в продукте. Кроме того, такая продукция должна иметь соответствующие обозначения.

За нарушение нормы производителям грозит штраф от 100 тысяч до одного миллиона рублей.

Трансжиры содержатся в переработанных пищевых продуктах: маргарине, жареном, пицце, чипсах, пирогах, печенье и бургерах. Среди побочных эффектов частого употребления трансжиров — повышение вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности.

Источник: Роспотребнадзор