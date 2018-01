27 января на Ольховской, 14, откроется новый бар «Успех».

На мероприятии представят новое видео от Taras Chuprakov и ремикс от Gnoomes. На открытии выступят гаражная рок-группа The Cavestompers, представители альт-рока и хауса «Аминь» и группа The Reaction, которую основали музыканты из The Riots и The Vice.

Вечеринка начнется в 21:00. Вход стоит 300 рублей. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь.

Ранее по адресу Ольховская, 14, располагался клуб «Рабица». Он закрылся 21 августа 2017 года.

Источник: бар «Успех»