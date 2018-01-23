Операторы связи намерены получить право ограничивать трафик отдельных сайтов. Такая возможность содержится в Инфокоммуникационном кодексе, которым планируется заменить действующие законы в сфере ИТ и связи.

Компании, входящие в Медиакоммуникационный союз, настаивают на отказе от принципа сетевой нейтральности, ​согласно которому доступ ко всем ресурсам осуществляется с одинаковой скоростью.

Инициатива предполагает «разумное ограничение и контроль трафика» провайдерами при перегрузках сети и для предоставления приоритетного доступа к контенту партнеров. При этом, по мнению авторов документа, принятие подобных мер грозит снижением доступности некоторых сервисов, а также применением антиконкурентных практик.

Источник: «РБК»