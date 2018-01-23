Каждый вечер The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня.

Отмена «Смерти Сталина»

Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерть Сталина», российская премьера которой должна была состояться 25 января. В картине обнаружили материалы, распространение которых запрещено законом. В общественном совете при министерстве заявили, что лента оскверняет исторические символы России.

МГУ против ермолок

Профессор Вячеслав Бабурин отказался принимать экзамен у студента МГУ из-за кипы на голове учащегося. Декан геофака Сергей Добролюбов объяснил действия преподавателя внутренним регламентом, который запрещает находиться в помещениях вуза в головных уборах.

Блокировка счетов Навального

Альфа-банк и банк «Точка» заблокировали счета фонда «Пятое время года», который обеспечивал деятельность штаба Алексея Навального. При этом принятое властями решение о ликвидации фонда еще не вступило в силу — на его обжалование у команды Навального есть 30 дней.

Ограничение трафика провайдерами

Операторы связи попросили у властей право ограничивать трафик отдельных сайтов. Компании настаивают на отказе от принципа сетевой нейтральности для получения контроля за трафиком при перегрузках сети и предоставления приоритетного доступа к контенту партнеров.

Номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила всех номинантов на премию «Оскар». За награду в категории «Лучший фильм на иностранном языке» поборется «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Больше всего номинаций получила картина «Форма воды» Гильермо дель Торо

Лучшие страны мира

Россия поднялась на 26-ю строчку в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report. Лидером топа стала Швейцария, на втором месте расположилась Канада, а на третьем — Германия.

Снижение продажи алкоголя

Эксперты отметили в 2017 году резкое снижение в России розничной продажи практически всей алкогольной продукции, за исключением фруктовых вин. Сильнее всего сократились продажи спиртного крепостью до 25 градусов.

Бар на месте «Рабицы»

Бывшие сотрудники клуба «Рабица», который закрылся после серии полицейских облав, открывают на его месте бар «Успех». Вечеринка по случаю открытия пройдет в ближайшую субботу.