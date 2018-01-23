Предвыборный штаб Владимира Путина планирует провести по всей стране серию патриотических митингов. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

Акции пройдут 3 февраля, их приурочат к 75-й годовщине победы в Сталинградской битве. Организаторы намерены использовать тему единения страны. Также митинги могут направить против готовящихся со стороны США санкций.

По словам одного из собеседников издания, мероприятие может посетить и сам президент.

Источник: «РБК»