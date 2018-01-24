Международный олимпийский комитет напомнил, что особые правила для стран, участвующих в Олимпиаде под нейтральным флагом, распространяются не только на спортсменов, но и на болельщиков.

В частности, во время Игр в Пхёнчхане болельщикам запретят проносить на трибуны флаги России. Также национальной символики не должно быть на тренировочных базах.

Ранее МОК уже запретил использовать российскую символику в экипировке олимпийцев. Из-за этого компании Zasport пришлось заменить изначальную коллекцию на новую — бело-серо-красную.

Источник: «Коммерсантъ»