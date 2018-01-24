Представители «Яндекса» прокомментировали The Village обвинения в сговоре со столичным центром организации дорожного движения.

Это неправда. На самом деле вот что влияет на маршрут в навигаторе: любишь русский рэп или нет, вежливый ты человек или не очень, заплатил ты налоги или нет и много других факторов. А еще у «скорпионов» маршруты быстрее, а у брюнетов меньше пробок по пути Представители «Яндекса»

Ранее в нескольких телеграм-каналах появилась информация о соглашении между организациями, согласно которому приложения «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор» отправляют водителей не по самому быстрому маршруту, а по оптимальному пути с целью предотвращения пробок в Москве.

The Village объяснял, как устроен «Яндекс.Навигатор» и откуда берутся данные о пробках.