Минздрав назвал основные критерии здорового образа жизни. Их нужно выполнять одновременно.

Первый критерий ЗОЖ — не курить, второй — есть не менее чем 400 граммов овощей и фруктов в день, третий — заниматься умеренной и высокой активностью не менее 30 минут (например, ходьбой в интенсивном темпе). Последний критерий — нормальное или низкое потребление соли. Иными словами, не больше 5 граммов в сутки.

По словам гендиректора Национального медицинского исследовательского центра Сергея Бойцова, «если человек курит и выполняет все остальные условия, то его образ жизни уже нездоровый».

Бойцов добавил, что если человек соблюдает эти четыре правила ЗОЖ, то риск смерти от болезней системы кровообращения или общей смертности у него в течение трех лет снижается на 50 %.

Источник: «Интерфакс»